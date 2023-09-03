Хорхе Масвидаль хочет подраться с Гейджи: «Он должен защитить титул BMF в бою против меня»

Экс-боец UFC Хорхе Масвидаль (35-17) допустил, что он может вернуться в UFC ради боя с Джастином Гейджи (25-4) за титул BMF.

«Он должен защищать титул BMF против меня в рамках среднего веса. Это должно случиться в том случае, если я решу вернуться. Я люблю драться. Это мое любимое занятие, это мой любимый вид спорта, это мой образ жизни. Поэтому я никогда не могу сказать, что не буду драться, — сказал Масвидаль в интервью ESPN. — Гейджи просто должен оставаться активным. Драться, соревноваться с лучшими в мире, потому что именно так и должен поступать самый крутой парень. Самый крутой боец будет драться с любым — с борцом, ударником, мастером джиу-джитсу. Он принимает все вызовы, и это большое требование».

Гейджи нокаутировал Дастина Порье (29-8) во втором раунде и завоевал титул BMF. Бой состоялся 29 июля на UFC 291 в Солт-Лейк-Сити, США.