Хрюнов о поединке Павлович — Волков: «Надеюсь, ребята покажут один из лучших боев в истории UFC»

Промоутер Владимир Хрюнов поделился мнением о предстоящем бое между Сергеем Павловичем и Александром Волковым.

Очный поединок российских спортсменов состоится 22 июня на турнире UFC Saudi Arabia.

«Не хочется говорить плохих слов. Я считаю, что организовывать такой поединок неправильно. Я считаю, что и Волков, и Павлович заслужили чемпионского боя в рамках UFC. В этом решении есть большой подтекст. Победитель останется один, обязательств станет меньше. Надеюсь, ребята покажут один из лучших боев в истории UFC», — цитирует Хрюнова MMA.Metaratings.ru.

В активе 31-летнего Павловича 18 побед и 2 поражения. В ноябре 2023 года на UFC 295 спортсмен уступил Тому Аспиналлу нокаутом в первом раунде.

На счету Волкова 37 побед и 10 поражений. 9 сентября 2023-го 35-летний россиянин победил представителя Австралии Тая Туивасу удушающим приемом во втором раунде на турнире UFC 293.