Хрюнов о бое Махачева и Волкановски: «Для Ислама это серьезное испытание. Переживаю за него»

Спортивный менеджер и промоутер Владимир Хрюнов поделился с «СЭ» мнением о предстоящем бое Ислама Махачева и Александра Волкановски.

Изначально Махачев должен был драться с Чарльзом Оливейрой, но тот получил глубокое рассечение во время спарринга — выйти на бой он с такой травмой не сможет.

«Это по-прежнему элитный бой. Я считаю, что для Махачева это серьезное испытание. Волкановски имеет репутацию человека, который натренирован в любое время и мотивирован побеждать. Я переживаю за Ислама и желаю ему победы», — сказал Хрюнов корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Также Хрюнов оценил шансы Махачева на победу в предстоящем бою.

«Я считаю, что шансы — 70 на 30 в пользу Ислама, но это может быть не совсем объективный прогноз, так как я болею за Махачева», — добавил Хрюнов.

Махачев и Волкановски проведут реванш 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Первый поединок между россиянином и австралийцем состоялся в феврале 2023 года. Тогда Махачев одержал победу единогласным решением судей.