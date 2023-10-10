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Сегодня, 14:11

Хрюнов: «Махачев — суперзвезда UFC, бои которого хотят увидеть миллионы. Желаю ему победы над Оливейрой»

Алина Савинова
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Спортивный менеджер и промоутер Владимир Хрюнов поделился мыслями о предстоящем титульном поединке в легком весе россиянина Ислама Махачева и Чарльза Оливейры.

«UFC — хорошо выстроенный бизнес на поводу интереса зрителей. Раз они обсуждают, хотят увидеть, им дают этот реванш. Это не Олимпиада, они могут и десять поединков этих бойцов провести. В коммерческом проекте все возможно. Махачев — суперзвезда, бои которого хотят увидеть миллионы. Желаю ему победы в этом поединке. Есть ли шансы у Оливейры? Если ему изменить подготовку, то не будет отставать. Надо поменять тактические действия, проводить поединок в другом темпе, ритме. В UFC — возможно все. Какие-то шансы у него есть», — цитирует Хрюнова Legalbet.

Поединок между Махачевым и Оливейрой пройдет 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ). На счету 31-летнего россиянина 24 победы и 1 поражение в ММА. В активе 33-летнего бразильца 34 победы, 9 поражений, еще один его бой был признан несостоявшимся.

Источник: https://legalbet.ru/news/16075561/
Владимир Хрюнов
Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
ММА
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