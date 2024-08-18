Хукер победил Гамрота на UFC 305

11-й номер рейтинга UFC в легком весе Дэн Хукер (24-12) победил шестого номера рейтинга в легком весе Матеуша Гамрота (25-3) раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Бой состоялся 18 августа на UFC 305 в Перте, Австралия.

Гамрот в прошлом бою победил Рафаэля дос Аньоса (32-16) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27). Бой состоялся 9 марта на UFC 299 в Kaseya Center в Майами, США.

Хукер в прошлом бою одолел Джалина Тернера (14-8) раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Бой состоялся 8 июля 2023-го на UFC 290 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.