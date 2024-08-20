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Сегодня, 07:28

Хукер: «UFC хотят организовать бой с Оливейрой»

Давид Хачатрян
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Новозеландский легковес Дэн Хукер (24-12) сообщил, что матчмейкеры заинтересованы в организации его поединка с экс-чемпионом UFC в легком весе Чарльзом Оливейрой (34-10).

«Я не знаю, что будет дальше. Они хотят поединка с Чарльзом, это будет хороший бой. Но у меня есть много интересных вариантов. Здесь просто сумасшедшая атмосфера, брат. Это такой безумный вид спорта. Посмотрим, как все пройдет», — сказал Хукер The Mac Life.

Хукер победил Матеуша Гамрота (24-3) раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Бой состоялся 18 августа на UFC 305 в Перте, Австралия.

Дэн Хукер
Чарльз Оливейра
UFC
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