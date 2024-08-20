Хукер вошел в топ-5 рейтинга легкого веса UFC

Новозеландский легковес Дэн Хукер (24-12) после победы над поляком Матеушем Гамротом (24-3) вошел в топ-5 рейтинга легкого веса UFC, поднявшись аж на шесть строчек вверх. При этом Гамрот упал в рейтинге на три строчки вниз — на восьмую. Кроме того, Рафаэль Физиев (12-3) сместился с восьмой на 10-ю строчку в рейтинге.

В свою очередь чемпион в среднем весе Дрикус дю Плесси (22-2) после победы над экс-чемпионом в среднем весе Исраэлем Адесаньей (24-3) поднялся на шестое место в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от категории.