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Сегодня, 09:58

Хусейн Асхабов подерется с Даниэлем Пинедой 7 октября на UFC Fight Night 226

Давид Хачатрян
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28-летний российский боец наилегчайшего веса Хусейн Асхабов (23-1) проведет второй бой в UFC против 38-летнего американца Даниэля Пинеды (28-15) 7 октября на UFC Fight Night 226 в Лас-Вегасе, США. Об этом сообщает сайт Topology.

Асхабов дебютировал в UFC 18 февраля с поражения. Он проиграл Джамаллу Эммерсу (19-6) единогласным решением судей.

Пинеда провел в UFC четыре боя, два из которых проиграл. В прошлом поединке он уступил Алексу Касаресу (21-13) единогласным решением судей. Бой состоялся 25 марта на UFC on ESPN 43 в Сан-Антонио, США.

Даниэль Пинеда
Хусейн Асхабов
UFC
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