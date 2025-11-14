Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

14 ноября, 19:10

Hustle Show теперь на «Кинопоиске»: в онлайн-кинотеатре появятся выпуски подкаста и эксклюзивный шоу-контент для поклонников MMA

На «Кинопоиске» уже доступен первый аналитический выпуск к турниру UFC 322 и будут выходить специальные авторские форматы.

«Кинопоиск» совместно с командой подкаста Hustle Show с участием Адама Зубайраева и Тамби Масаева будет развивать линейку дополнительного развлекательного контента для поклонников единоборств. Помимо архивных выпусков, в которых ведущие общаются с представителями ММА-индустрии и другими звездными гостями, подписчикам «Яндекс Плюс» в онлайн-кинотеатре будут доступны эксклюзивные авторские форматы.

Адам Зубайраев и Тамби Масаев.

В первом аналитическом выпуске подкаста, который уже эксклюзивно доступен на «Кинопоиске», ведущие вместе с ММА-промоутером Камилом Гаджиевым обсуждают предстоящий турнир UFC 322 с прогнозами на главный бой и дальнейшее развитие карьеры Ислама Махачева.

Вторым специальным эпизодом Hustle Show на «Кинопоиске» станет влог Адама Зубайраева и Тамби Масаева из Нью-Йорка, где 16 ноября состоится турнир UFC 322. В тревел-формате знаменитые ведущие подкаста покажут зрителям закулисье UFC: как выглядит организация одного из самых крупных ММА-турниров года на легендарной арене «Мэдисон-сквер-гарден» и как проходит финальный этап подготовки внутри команд бойцов.

Hustle Show — популярный подкаст о мире MMA и философии «хасла»: упорства, внутренней мотивации и пути к успеху. Это подкаст о людях, которые добились успеха благодаря настойчивости и смелости. В выпусках ведущие общаются с представителями ММА-индустрии, звездами спорта и другими интересными гостями, обсуждают ключевые события индустрии, личные истории и секреты профессионального роста.

Telegram Дзен Max
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
Популярное видео
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя