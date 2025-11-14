Hustle Show теперь на «Кинопоиске»: в онлайн-кинотеатре появятся выпуски подкаста и эксклюзивный шоу-контент для поклонников MMA

На «Кинопоиске» уже доступен первый аналитический выпуск к турниру UFC 322 и будут выходить специальные авторские форматы.

«Кинопоиск» совместно с командой подкаста Hustle Show с участием Адама Зубайраева и Тамби Масаева будет развивать линейку дополнительного развлекательного контента для поклонников единоборств. Помимо архивных выпусков, в которых ведущие общаются с представителями ММА-индустрии и другими звездными гостями, подписчикам «Яндекс Плюс» в онлайн-кинотеатре будут доступны эксклюзивные авторские форматы.

Адам Зубайраев и Тамби Масаев.

В первом аналитическом выпуске подкаста, который уже эксклюзивно доступен на «Кинопоиске», ведущие вместе с ММА-промоутером Камилом Гаджиевым обсуждают предстоящий турнир UFC 322 с прогнозами на главный бой и дальнейшее развитие карьеры Ислама Махачева.

Вторым специальным эпизодом Hustle Show на «Кинопоиске» станет влог Адама Зубайраева и Тамби Масаева из Нью-Йорка, где 16 ноября состоится турнир UFC 322. В тревел-формате знаменитые ведущие подкаста покажут зрителям закулисье UFC: как выглядит организация одного из самых крупных ММА-турниров года на легендарной арене «Мэдисон-сквер-гарден» и как проходит финальный этап подготовки внутри команд бойцов.

Hustle Show — популярный подкаст о мире MMA и философии «хасла»: упорства, внутренней мотивации и пути к успеху. Это подкаст о людях, которые добились успеха благодаря настойчивости и смелости. В выпусках ведущие общаются с представителями ММА-индустрии, звездами спорта и другими интересными гостями, обсуждают ключевые события индустрии, личные истории и секреты профессионального роста.