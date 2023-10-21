В Союзе ММА России оценили победу Махачева над Волкановски: «Это было красиво!»

Исполняющий обязанности президента Союза ММА России Андрей Терентьев прокомментировал «СЭ» победу Ислама Махачева над Александром Волкановски в главном поединке турнира UFC 294.

Махачев нокаутировал Волкановски в первом раунде и во второй раз защитил титул чемпиона в легком весе.

«Мы тоже ожидали, что бой будет закончен решением [судей]. Махачев попал именно на уклоне. Это было красиво! Все видели, все радуются, победа в первом раунде. Но и Волкановски очень непростой, сильный боец. Махачев далеко не доминировал даже у сетки. Жалко, что закончилось так быстро, ха-ха. Рады, что победил наш. Изменил подход к бою? Конечно, они все профессионалы. Они понимают, что «заодеялить» бой не совсем красиво. Общественность любит рубку. Эта победа говорит, что Махачев — профессионал своего дела, перестроился. Молодец!» — сказал Терентьев «СЭ».

На счету 31-летнего Махачева в ММА теперь 25 побед и одно поражение. У 35-летнего Волкановски — 26 побед и три поражения.

В первом бою Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) в Сиднее, Австралия. Поединок состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.