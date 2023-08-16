Идрис: «В ACA неохота драться. Там одни «химарики» конкретные»

Экс-чемпион NAIZA в наилегчайшем весе казахстанец Алиби Идрис (8-0) заявил, что не собирается драться ни в лиге ACA, ни в российских промоушенах вообще.

«Мне неохота там [в ACA] драться. В России вообще неохота драться. Там одни «химарики» конкретные. В 57 я среди них совсем маленький, худой буду. Надо год качаться, подход другой делать. «Химарить» и качаться», — сказал Идрисв подкасте NAIZA TV.

Идрис в прошлом бою победил Алиссона Сильву (8-1) единогласным решением судей. Бой состоялся 23 июня на Naiza FC 52 & Ural FC 3 в Алматы, Казахстан.