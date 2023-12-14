Иэн Гэрри выбыл из UFC 296 из-за пневмонии

11-й номер рейтинга UFC в полусреднем весе Иэн Гэрри (13-0) не примет участия на предстоящем турнире UFC 296, где он должен был подраться с девятым номером рейтинга Висенте Люке (22-9), из-за пневмонии. Об этом сообщил Дана Уайт в соцсетях.

Накануне Гэрри пропустил медиа-день без объяснения причин.

Уайт заявил, что ирландец заболел гриппом, который перерос в пневмонию. Поединок будет отменен, так как для поиска замены Люке недостаточно времени.

Турнир UFC 296 состоится 16 декабря на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.