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UFC

Сегодня, 07:51

Иэн Гэрри выбыл из UFC 296 из-за пневмонии

Давид Хачатрян
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11-й номер рейтинга UFC в полусреднем весе Иэн Гэрри (13-0) не примет участия на предстоящем турнире UFC 296, где он должен был подраться с девятым номером рейтинга Висенте Люке (22-9), из-за пневмонии. Об этом сообщил Дана Уайт в соцсетях.

Накануне Гэрри пропустил медиа-день без объяснения причин.

Уайт заявил, что ирландец заболел гриппом, который перерос в пневмонию. Поединок будет отменен, так как для поиска замены Люке недостаточно времени.

Турнир UFC 296 состоится 16 декабря на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

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