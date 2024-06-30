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Сегодня, 05:44

Иэн Гэрри победил Пэйджа единогласным решением на UFC 303

Ана Горшкова
Корреспондент
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Ирландский боец Иэн Мачадо Гэрри оказался сильнее британца Майкла Пэйджа в поединке в полусреднем весе на турнире UFC 303.

26-летний Гэрри победил единогласным решением судей (29-28, 29-28,29-28).

Теперь на счету ирландца 14 побед и ни одного поражения. У 37-летнего Пэйджа 22 победы и 3 поражения.

UFC 303 проходит в Лас-Вегасе (штат Невада, США). В главном событии вечера действующий чемпион UFC в полутяжелом весе из Бразилии Алекс Перейра проведет защиту титула в противостоянии с чехом Иржи Прохазкой.

Иржи Прохазка, Алекс Перейра и&nbsp;Андрей Орловский. UFC 303: титульный бой Перейры и Прохазки, Орловский потерпел четвертое поражение подряд. Онлайн-трансляция
Иэн Мачадо Гэрри
Майкл Пэйдж
UFC
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