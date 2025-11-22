Гэрри вызвал Махачева на турнире UFC в Катаре: «Твоя победная серия прервется. Увидимся»

Ирландец Иэн Мачадо Гэрри обратился к чемпиону UFC в полусреднем весе Исламу Махачеву после победы над Белалом Мухаммадом на турнире UFC Fight Night 265 в Катаре.

«Когда у тебя дивизионе Шавкат Рахмонов, Ислам Махачев, ты должен быть готов останавливать людей. Я феноменален в стойке и я феноменален на земле, если ты сможешь меня туда затащить. Я только что побил первого номера в мире, бывшего чемпиона, выше него нет никого кроме чемпиона Ислама Махачева. Белял не смог перевести меня, теперь Ислам, ты попробуй переведи меня. Подписывай контракт и скоро увидимся. Твоя победная серия прервется. Скоро увидимся», — сказал Гэрри во время интервью в октагоне.

28-летний ирландец одержал 17 победу в карьере при одном поражении.