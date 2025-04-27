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Сегодня, 03:30

Икрам Алискеров — Андре Муниз: трансляция боя турнира UFC on ESPN 66

Алискеров проведет поединок против Муниза на UFC on ESPN 66 27 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Икрам Алискеров.
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Российский боец Икрам Алискеров проведет поединок в среднем весе против бразильца Андре Муниза на турнире UFC on ESPN 66 в ночь на 27 апреля. Вечер ММА пройдет на арене «T-Mobile Центр» в Канзас-Сити (штат Миссури, США). Бой Алискеров — Муниз ожидается около 5.00 по московскому времени.

ММА UFC: Алискеров — Муниз

Результаты этого боя и других можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC на сайте «СЭ». Поединок покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Боец» и сайте matchtv.ru. Также следить за шоу можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

32-летний Алискеров в профессиональной карьере имеет рекорд — 15-2. На счету 35-летнего Муниза рекорд в ММА — 24-6.

Андре Муниз
Икрам Алискеров
UFC
ММА
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