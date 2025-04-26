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Сегодня, 16:00

Икрам Алискеров — Андре Муниз: время начала боя UFC, где смотреть трансляцию

Икрам Алискеров встретится с Андре Мунизом на турнире UFC
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images
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Россиянин Икрам Алискеров проведет бой с бразильцем Андре Мунизом на турнире UFC on ESPN 66 в Канзас-Сити (США) в ночь на воскресенье, 27 апреля. Начало поединка — в 4.00 по московскому времени.

ММА UFC: Алискеров — Муниз

Алискерову — 32 года, он одержал 15 побед и потерпел два поражения в профессиональных ММА. В предыдущем поединке Икрам уступил австралийцу Роберту Уиттакеру на турнире UFC on ABC 6.

В профессиональном рекорде 35-летнего Муниза 24 победы и шесть поражений. В предыдущем бою бразилец победил корейца Юн Енг Парка на UFC Fight Night 233.

Икрам Алискеров, Иэн Мачадо Гэрри, Карлос Пратес, Абусупьян Магомедов.Основная информация о UFC on ESPN 66: дата, кард боев турнира, где смотреть трансляцию

В прямом эфире поединок Алискеров — Муниз покажут UFC Fight Pass, каналы «Матч ТВ» и «Матч Боец», сайт matchtv.ru, а также онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» (в ретрансляции федерального телеэфира).

Результаты боя и всего турнира можно изучать в матч-центре ММА и разделе UFC на нашем сайте.

Андре Муниз
Икрам Алискеров
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