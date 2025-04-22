Икрам Алискеров: дата боя и соперник на турнире UFC on ESPN 66

Россиянин Икрам Алискеров выступит на турнире UFC on ESPN 66 в Канзас-Сити (США) в ночь на воскресенье, 27 апреля. Соперником бойца станет Андре Муниз из Бразилии.

Алискерову 32 года, он одержал 15 побед и потерпел 2 поражения в профессиональных ММА. В предыдущем поединке Икрам уступил австралийцу Роберту Уиттакеру на турнире UFC on ABC 6 (22 июня 2024 года).

В профессиональном рекорде 35-летнего Андре Муниза 24 победы и 6 поражений. В предыдущем бою бразилец победил раздельным решением корейца Юн Енг Парка на UFC Fight Night 233 (9 декабря 2023 года).

Поединок Алискерова и Муниза откроет главный кард и начнется в 4.00 по московскому времени. В прямом эфире бои главного карда покажут UFC Fight Pass, телеканал «Матч» и сайт matchtv.ru, а также онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» (в ретрансляции федерального телеэфира).

Результаты боев можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC на нашем сайте.