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22 апреля, 21:00

Икрам Алискеров: дата боя и соперник на турнире UFC on ESPN 66

Соперником Алискерова на турнире UFC on ESPN 66 станет Муниз
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press, Getty Images
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Россиянин Икрам Алискеров выступит на турнире UFC on ESPN 66 в Канзас-Сити (США) в ночь на воскресенье, 27 апреля. Соперником бойца станет Андре Муниз из Бразилии.

Алискерову 32 года, он одержал 15 побед и потерпел 2 поражения в профессиональных ММА. В предыдущем поединке Икрам уступил австралийцу Роберту Уиттакеру на турнире UFC on ABC 6 (22 июня 2024 года).

В профессиональном рекорде 35-летнего Андре Муниза 24 победы и 6 поражений. В предыдущем бою бразилец победил раздельным решением корейца Юн Енг Парка на UFC Fight Night 233 (9 декабря 2023 года).

Поединок Алискерова и Муниза откроет главный кард и начнется в 4.00 по московскому времени. В прямом эфире бои главного карда покажут UFC Fight Pass, телеканал «Матч» и сайт matchtv.ru, а также онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» (в ретрансляции федерального телеэфира).

Результаты боев можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC на нашем сайте.

Андре Муниз
Икрам Алискеров
UFC
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