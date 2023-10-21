Икрам Алискеров нокаутировал Варлея Алвиса в первом раунде на UFC 294

Российский средневес UFC Икрам Алискеров (15-1) победил в своем втором бою в UFC, одолев 32-летнего бразильца Варлея Алвиса (14-7) нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Алискеров изначально должен был подраться с Пауло Костой (14-2) на UFC 291, но Коста якобы отказался от поединка в пользу боя с Хамзатом Чимаевым (12-0). Затем Алискерову назначили бой с Нассурдином Имавовым (12-4), но и представитель Франции снялся с боя.

Теперь на счету 30-летнего Алискерова — 16 боев, в которых он одержал 15 побед и потерпел одно поражение. Россиянин побеждает в последних 7 поединках. В активе 32-летнего Алвиса — 14 побед и семь поражений.