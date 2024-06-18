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Сегодня, 12:30

Икрам Алискеров — Роберт Уиттакер: когда и где пройдет бой UFC и почему снялся Хамзат Чимаев

Икрам Алискеров подерется с Робертом Уиттакером на UFC on ABC 6 22 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Икрам Алискеров.
Фото Global Look Press
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Российский боец Икрам Алискеров и австралиец Роберт Уиттакер проведут поединок в среднем весе в рамках турнира UFC on ABC 6 в субботу, 22 июня. Вечер ММА пройдет на арене Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начнется ивент с прелимов в 19.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 22.00 мск.

Изначально планировалось, что в главном поединке UFC on ABC 6 примет участие непобежденный чеченец Хамзат Чимаев, однако боец снялся с боя. Спортсмен был госпитализирован из-за пищевого отравления.

Рекорд в ММА 31-летнего россиянина составляет 15-1. На счету 33-летнего австралийского бойца профессиональный рекорд — 25-7.

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта

Икрам Алискеров
Роберт Уиттакер
UFC
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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