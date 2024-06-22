Алискеров подерется с Уиттакером в ночь на 23 июня на UFC on ABC 6

В ночь с 22 на 23 июня российский боец-средневес Икрам Алискеров подерется с австралийцем Робертом Уиттакером в главном событии турнира UFC on ABC 6. Вечер ММА проходит в Эр-Рияде на стадионе «Кингдом Арена». Поединок начнется в 00.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию боя Алискеров — Уиттакер в прямом эфире можно на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Поединок также показывают по подписке в онлайн-сервисе UFC Fight Pass и на канале «Матч Боец». На сайте «СЭ» проходит текстовая трансляция вечера смешанных единоборств в Саудовской Аравии.

31-летний Алискеров на коротком уведомлении согласился выйти на поединок с Уиттакером, заменив выбывшего из-за травмы бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева. У Икрама в ММА — 15 побед и одно поражение. В своем последнем поединке 21 октября 2023 года на турнире UFC 294 Алискеров одержал победу техническим нокаутом над бразильцем Ворли Алвесом.

33-летний Уиттакер — экс-чемпион UFC своей категории. В ММА у него 25 побед и семь поражений. 17 февраля 2024 года на турнире UFC 298 австралиец победил единогласным решением судей бразильца Пауло Косту.

Ознакомиться с основной информацией о турнире UFC on ABC 6, бойцах и поединках в Эр-Рияде доступна по ссылке в материале «СЭ».