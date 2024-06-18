Икрам Алискеров — о бое с Уиттакером: «Мне есть что терять. Я не хочу проигрывать»

Российский средневес UFC Икрам Алискеров (15-1) сообщил «СЭ», что он не в беспроигрышной ситуации, приняв бой с экс-чемпионом в среднем весе Робертом Уиттакером (25-7).

«Времени на раздумья много не было, потому что это был уже почти четверг, уже надо было вес делать. Я уже до 89 килограммов спустил вес, воду попил. Я-то «за» был, я сразу согласился. Получилось, что здесь ночное время было, а там день был. Не дозвонился до тренеров, до старших. Я сказал, что хочу драться, они тоже поддержали и согласились.

Нет такого, что я выхожу и мне нечего терять. Я хочу выиграть. Мне есть что терять. Я не хочу проигрывать. Я выйду на этот бой только с твердым намерением выиграть», — отметил Алискеров.

Уиттакер и Алискеров подерутся 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.