Икрам Алискеров: «Хабиб сказал, что нельзя упускать такие возможности»

Сегодня, 09:00
Российский средневес UFC Икрам Алискеров (15-1) сообщил «СЭ» о разговоре с экс-чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым (29-0), который посоветовал ему принять бой с экс-чемпионом в среднем весе Робертом Уиттакером (25-7).
— А было ли общение с Хабибом или Исламом Махачевым?
— Да. Я, когда согласился на бой, позвонил Хабибу, он тоже сказал, что нельзя упускать такие возможности, надо приехать сюда, 2-3 дня хорошенько поработать, пропотеть. Акклиматизация, 10 часов разница. Нам с Майами когда сюда прилетаем, намного легче бывает, чем с Вегаса. А Вегас — это вообще длинный перелет.
— А был ли совет по части боя?
— Да, обсуждали эти моменты тоже, но это оставим.
— Ну, если вкратце, что он говорит?
— Повнимательнее быть. Ударник же он. Повнимательнее быть, и все получится.
— Приедет Хабиб поддержать?
— Я думаю, нет, потому что они все после Ислама уставшие, после долгого кэмпа.
Уиттакер и Алискеров подерутся 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.