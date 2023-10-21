Россиянин Икрам Алискеров встретится с бразильцем Варлей Алвисом на турнире UFC 294 в поединке в субботу, 21 октября, на стадионе «Этихад» в Абу-Даби (ОАЭ). Ориентировочное время начала боя — 21.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий турнира в Абу-Даби 21 октября.

Телеканал «Матч ТВ» в прямом эфире и бесплатно покажет основной кард UFC 294 (с 21.00), также лайв будет доступен на сайте холдинга. По платной подписке турнир доступен в полном объеме в сервисе UFC Fight Pass.

На счету 30-летнего Алискерова — 15 боев, в которых он одержал 14 побед и одно поражение. Россиянин идет на выигрышной серии из шести поединков. В активе 32-летнего Алвиса — 14 побед и шесть поражений. Бразилец проиграл четыре раза и добыл лишь две победы в последних шести боях.

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