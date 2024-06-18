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Сегодня, 08:45

Икрам Алискеров: «Уиттакер лукавит, когда говорит, что не знал, кто я»

Давид Хачатрян
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Российский средневес UFC Икрам Алискеров (15-1) заявил «СЭ», что не верит экс-чемпиону в среднем весе Роберту Уиттакеру (25-7), который говорит, что не знал его имени.

— Если не ошибаюсь, Роберт говорил, что даже не знал твоего имени, не знал о существовании такого бойца. Удивило ли тебя это?

— Я думаю, что он лукавит (улыбается). Я думаю, что он миллион раз просмотрел мой бой с Чимаевым, потому что он на него готовился.

— Как думаешь, теперь запомнит?

— Я думаю, да. Куда он денется? Уже надо драться со мной пять раундов.

Уиттакер и Алискеров подерутся 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Икрам Алискеров
Роберт Уиттакер
UFC
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