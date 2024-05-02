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Сегодня, 09:33

Илия Топурия: «В 2025 году я стану самым высокооплачиваемым спортсменом в мире»

Илия Топурия считает, что в 2025 году станет самым высокооплачиваемым спортсменом в мире
Давид Хачатрян
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Действующий чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия (15-0) сделал смелый прогноз касательно своего финансового состояния.

«Послушайте меня. Я не сомневаюсь, что в 2025 году я стану самым высокооплачиваемым спортсменом в мире. Это точно. Я буду удивлен, если это не сбудется, честно», — сказал Топурия в интервью Webpositer.

Топурия нокаутировал Александра Волкановски (26-4) во втором раунде и стал новым чемпионом в полулегком весе. Бой состоялся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.

Илия Топурия
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