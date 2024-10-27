Топурия: «Побить такую легенду, как Макс Холлоуэй, я даже не могу поверить»

Испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия прокомментировал победу над американцем Максом Холлоуэем в главном бою турнира UFC 308.

«Спасибо Богу, все заслуги его. Не знаю, что сказать... Побить такую легенду, как Макс Холлоуэй, я даже не могу поверить. Я следил за его карьерой, он так вдохновил меня, он прекрасный пример подрастающему поколению, только уважение ему. Я попал по нему много ударов, но переломным стал правый прямой, он стал пятиться, его повело. Мне брат сказал из угла поддавливать его, я последовал совету и в итоге нокаутировал его.

Что дальше? Волкановски или Лопес? Я могу взять двоих (смеется). Волкановски легенда, он защитил пояс столько раз, если кто заслуживает бой, так это он», — сказал Топурия.

27-летний Топурия одержал 16 побед на профессиональном уровне. У него ни одного поражения. На счету 32-летнего Холлоуэя 26 побед и 8 поражений.