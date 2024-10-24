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24 октября, 23:30

Илия Топурия — Макс Холлоуэй: дата боя и время начала трансляции UFC 308

Илия Топурия и Макс Холлоуэй встретятся на турнире UFC 308
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Боец UFC Илия Топурия
Илия Топурия.
Фото Global Look Press
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Илия Топурия из Испании и Макс Холлоуэй из США встретятся на турнире UFC 308 в субботу, 26 октября. Бойцы сразятся за чемпионский пояс в полулегком весе в главном событии вечера, который пройдет на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ). Начало карда — в 21.00 по московскому времени.

Топурии — 27 лет, он является действующим чемпионом UFC. Представляющий Испанию боец с грузинскими корнями провел в ММА 15 боев, выиграв каждый из них. В предыдущем поединке он победил австралийца Александра Волкановски и завоевал пояс.

Холлоуэю — 32 года, в его профессиональном рекорде 26 побед и 7 поражений. В предыдущем бою американец победил соотечественника Джастина Гейджи.

Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет), Хамзат Чимаев и&nbsp;Илия Топурия. UFC 308, основная информация: кард боев турнира и где смотреть трансляцию

Прямая трансляция турнира UFC 308 будет доступна на канале «Матч! Боец», сайте matchtv.ru и платформе UFC Fight Pass. «СЭ» проведет текстовый онлайн вечера в Абу-Даби.

Илия Топурия
Макс Холлоуэй
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