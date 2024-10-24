Илия Топурия из Испании и Макс Холлоуэй из США встретятся на турнире UFC 308 в субботу, 26 октября. Бойцы сразятся за чемпионский пояс в полулегком весе в главном событии вечера, который пройдет на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ). Начало карда — в 21.00 по московскому времени.

Топурии — 27 лет, он является действующим чемпионом UFC. Представляющий Испанию боец с грузинскими корнями провел в ММА 15 боев, выиграв каждый из них. В предыдущем поединке он победил австралийца Александра Волкановски и завоевал пояс.

Холлоуэю — 32 года, в его профессиональном рекорде 26 побед и 7 поражений. В предыдущем бою американец победил соотечественника Джастина Гейджи.

Прямая трансляция турнира UFC 308 будет доступна на канале «Матч! Боец», сайте matchtv.ru и платформе UFC Fight Pass. «СЭ» проведет текстовый онлайн вечера в Абу-Даби.