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Сегодня, 17:18

Топурия не хочет проводить претендентский бой в легком весе: «Буду ждать Махачева»

Руслан Минаев
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Экс-чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия заявил, что не станет проводит претендентский бой в легком весе.

«Я не собираюсь участвовать в претендентском поединке. Плевать, если Ислам решит, что не хочет драться со мной. Буду ждать, пока его не заставят подписать контракт.

Он называет себя чемпионом мира. Говорит, что продолжит доминировать над бойцами дивизиона. Я здесь. У него не получится избегать меня вечно», — цитирует Топурия MMA Junkie.

В феврале Топурия освободил пояс чемпиона UFC в полулегком весе и перешел в легкий дивизион. Испанец грузинского происхождения ранее заявлял, что его следующим оппонентом станет Ислам Махачев или Чарльз Оливейра.

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Илия Топурия
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