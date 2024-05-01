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Сегодня, 13:22

Топурия — о бое с Холлоуэем: «В этом нет смысла»

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия (15-0) считает, что экс-чемпион в полулегком весе и обладатель титула BMF Макс Холлоуэй (25-7) должен поставить на кон пояс BMF, чтобы сразиться с ним.

«Сейчас Холлоуэю нет смысла драться со мной. Он понимает, что я его побью, знает это в глубине души. Если ты BMF и у тебя есть шанс побороться за титул, что ты будешь делать? Ты должен драться. Макс велит мне подписать контракт, сделать то, сделать это. Но что насчет тебя? Поставь свой пояс на кон.

Я сказал ему, что не буду драться с ним, если он не поставит на кон пояс BMF, а он мне ответил: «Настоящий BMF не выигрывает титул таким образом». Если он проиграет мне, он все равно будет с титулом BMF. В этом нет смысла», — приводит слова Топурии Bloody Elbow.

Холлоуэй победил Джастина Гейджи (25-5) глухим нокаутом в пятом раунде. Бой состоялся за титул BMF. Поединок прошел 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Топурия нокаутировал Александра Волкановски (26-4) во втором раунде и стал новым чемпионом в полулегком весе. Бой состоялся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.

Илия Топурия
Макс Холлоуэй
UFC
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