Илон Маск обещает приехать к дому Цукерберга и устроить драку

Самый богатый человек в мире Илон Маск отреагировал на слова Марка Цукерберга, который заявил, что бой с Маском не состоится.

«Тук-тук... вызов принят... открой дверь. Я подумал, что ты хочешь чаю, и принес пакетики, — написал Маск в своей соцсети X. — Для тест-драйва Tesla FSD в Пало-Альто сегодня вечером я попрошу машину доехать до дома Марка. Я также протестирую последнюю версию прямой трансляции X, чтобы вы могли наблюдать за нашим событием в режиме реального времени! Если нам повезет, и Зак откроет дверь, то бой начнется!»

Накануне Цукерберг заявил, что Маск, несмотря на все разговоры в соцсетях, не собирается проводить с ним бой.