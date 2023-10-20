Якубов: «У Усмана не было таких соперников, как Чимаев»

Известный боец поп-MMA Ильяс Якубов поделился ожиданиями от предстоящего поединка между бывшим чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом и Хамзатом Чимаевым, который пройдет 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби.

«Я уверен на 80%, что Хамзат выиграет бой. Потому что Чимаев сейчас находится в хорошей форме, день и ночь пашет. Таких соперников, как Хамзат, у Усмана не было. Потому что Чимаев бьет и борется. Хамзат и в стойке людей нокаутировал, и болевые делал, и темп давал хороший», — приводит слова Якубова MMA.Metaratings.ru.

Поединок Усман — Чимаев станет соглавным боем вечера. На кону будет стоять титул претендента на пояс чемпиона UFC в среднем весе.