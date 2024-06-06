Имавов: «После матерных слов в бою с Долидзе отец позвонил и наругал»

Боец UFC Насруддин Имавов в интервью «СЭ» рассказал об инциденте во время поединка против Романа Долидзе, когда Имавов выкрикнул нецензурную реплику в адрес секунданта грузинского бойца Криса Кертиса.

— Понервничал чуть, — сказал Имавов «СЭ». — С этим Кертисом мы уже дрались, с ним перепалка была. Много болтает он, много матерится, и из-за этого первое, что пришло в голову, — эти слова. Отец потом по телефону надавил, поругал. Дал знать, что надо прилично себя вести, не надо нервничать.

— После боя был разговор с Долидзе или кем-то из его команды?

— Его тренер после боя подошел, извинился за Кертиса. По рукам дали.

В ночь на 9 июня в Луисвилле состоится турнир UFC Fight Night, в главном событии которого Насруддин Имавов встретится с Джаредом Каннонье.