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Сегодня, 10:30

Имавов: «После матерных слов в бою с Долидзе отец позвонил и наругал»

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Боец UFC Насруддин Имавов в интервью «СЭ» рассказал об инциденте во время поединка против Романа Долидзе, когда Имавов выкрикнул нецензурную реплику в адрес секунданта грузинского бойца Криса Кертиса.

— Понервничал чуть, — сказал Имавов «СЭ». — С этим Кертисом мы уже дрались, с ним перепалка была. Много болтает он, много матерится, и из-за этого первое, что пришло в голову, — эти слова. Отец потом по телефону надавил, поругал. Дал знать, что надо прилично себя вести, не надо нервничать.

— После боя был разговор с Долидзе или кем-то из его команды?

— Его тренер после боя подошел, извинился за Кертиса. По рукам дали.

В ночь на 9 июня в Луисвилле состоится турнир UFC Fight Night, в главном событии которого Насруддин Имавов встретится с Джаредом Каннонье.

Нассурдин Имавов. «40-летний Каннонье против Шлеменко? Это была бы битва». Интервью французского дагестанца Насруддина Имавова

Нассурдин Имавов
Роман Долидзе
UFC
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