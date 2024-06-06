Имавов: «Победа Махачева над Дю Плесси в среднем весе реальна. Почему нет?»

Боец UFC Насруддин Имавов в интервью «СЭ» поделился мнением о способности Ислама Махачева подняться на две весовые категории и победить чемпиона в среднем весе Дрикуса Дю Плесси.

— Белал Мухаммад говорил, что Махачев мог бы подняться в средний вес и побить Дю Плесси. Как думаешь, насколько это реально?

— Конечно, реально, почему нет? — сказал Имавов «СЭ». — На это надо время. Если он решит это сейчас сделать, конечно, тяжело [подниматься] на две категории выше. Если наберет вес, будет достаточно на 84, то почему нет? Но будет сложновато — лучше на 77 сначала.

В ночь на 9 июня в Луисвилле состоится турнир UFC Fight Night, в главном событии которого Насруддин Имавов встретится с Джаредом Каннонье.