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Алексеева: «У Рахмонова вряд ли получится досрочно победить Мухаммада»

Руслан Минаев
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Российский боец UFC Ирина Алексеева считает, что у Шавката Рахмонова не получится досрочно победить Белала Мухаммада в потенциальном поединке.

«Мы привыкли, что Шавкат не доводит бои до решения судей, но в этом поединке будет уже абсолютно другая история. Здесь вряд ли получится победить досрочно, потому что, во-первых, Белал — чемпион. И не просто чемпион, он тренируется у Хабиба Нурмагомедова, а это очень мощная команда. Они Шавката просчитают, все рассчитают. Я думаю, что бой будет длиться всю дистанцию, и он до конца будет равный», — цитирует Алексееву MMA.Metaratings.ru.

Чемпион UFC в полусреднем весе Мухаммад за карьеру одержал 24 победы, потерпел три поражения, еще один бой признан несостоявшимся. У Рахмонова — 18 побед и ни одного поражения.

Источник: MMA.Metaratings.ru

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