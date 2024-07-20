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Сегодня, 02:42

Алексеева: «Допинг у меня нашли по всей видимости из святого духа»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский боец UFC Ирина Алексеева прокомментировала годовое отстранение от бое в связи с нарушением анти-допинговых правил.

«Допинг у меня нашли по всей видимости из святого духа. У меня все тесты всегда были чистые, я принимаю только разрешенные БАДы уже лет шесть. Обычно результаты анализов бывают готовы через неделю приходят через неделю, а тут результат решили прислать спустя почти пять месяцев, при этом после этого я несколько раз сдавала анализы на допинг, включая день последнего боя, и все они были чистыми, хотя вещества, которые у меня как будто нашли, сидят в крови и моче где-то до года.

Еще один интересный нюанс: это был единственный случай, когда результаты допинг-тестов проверяли в Швейцарии. В США и других странах проблем с этим не было. Новое допинг-агентство и UFC заподозрили USADA в некомпетентности и отказались меня дисквалифицировать. Хотя мне грозило наказание на четыре года. Конечно, я очень переживала, но была в себе уверена, я то себя знаю. Было обидно, что меня пытаются обвинить ни за что.

По итогам разбирательства мне выписали отстранение от боев на год, и я могу вернуться в октагон, как и планировала, в октябре. По факту, это не дисквалификация за допинг, это было отстранение от боев на время разбирательств. В UFC мне поверили, видя результаты всех моих тестов, а вот русофобия USADA не знает границ. Я знала, что справедливость восторжествует. Чувствую себя Камилой Валиевой, только я выиграла это дело», — цитирует MMA.Metaratings.ru Алексеева.

 
Ирина Алексеева. Российский боец UFC Ирина Алексеева дисквалифицирована на один год

 

Источник: MMA.Metaratings.ru
Ирина Алексеева
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Российский боец UFC Ирина Алексеева дисквалифицирована на один год