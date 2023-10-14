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Сегодня, 21:15

Алексеева — Диксон: время начала и смотреть трансляцию боя UFC

Бой Алексеева — Диксон на UFC Fight Night 230 начнется
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Ирина Алексеева.
Фото Global Look Press
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Турнир UFC Fight Night 230 пройдет в Лас-Вегасе (Невада) в ночь на 15 октября. Российский боец Ирина Алексеева проведет поединок против британки Мелиссы Диксон в категории легчайшего веса (до 61,2 кг). Начало боя ожидается примерно в 00:00 по московскому времени.

В полном объеме турнир UFC Fight Night 230 покажет специализированная платформа промоушена UFC Fight Pass. На ТВ прямую трансляцию проведет кабельный «Матч! Боец», а на федеральном «Матч ТВ» смотреть онлайн бесплатно можно будет только основной кард.

На счету 33-летней россиянки 5 побед и 1 поражение в ММА. Для Ирины этот бой станет вторым в UFC — в первом она победила Стефани Эггер в первом раунде.

Диксон выступает в ММА на профессиональном уровне с 2021 года. Она также выступала в промоушенах Golden Ticket Fight и Ares FC, выиграв все пять боев. В своем последнем поединке в ноябре прошлого года одолела россиянку Дарью Железнякову техническим нокаутом в первом раунде.

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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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