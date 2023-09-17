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Сегодня, 11:21

Алексеева: «Шевченко и Грассо надо сделать четыре боя, чтобы выявить сильнейшую»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский боец легчайшего дивизиона UFC Ирина Алексеева предложила организовать Валентине Шевченко с Алексой Грассо четыре боя.

«Проблемы не у Валентины, просто соперницы стали сильнее, чем раньше. Она такая же, ничуть не хуже, просто появилась Грассо, бразильянка Сантос тоже доставила ей проблемы. Уровень дивизиона вырос, бои стали более конкурентоспособными. Надо сделать им третий бой. Сначала было поражение, теперь ничья, потом надо будет забрать бой. Тогда вообще можно четыре боя сделать, счет-то будет ничейным. А вот победитель четвертого боя стал бы настоящим чемпионом», — приводит слова Алексеевой MMA.Metaratings.ru.

Грассо и Шевченко на UFC Fight Night 227 в Лас-Вегасе не смогли выявить победителя, бой закончился вничью (48-47, 47-48, 47-47). В первом поединке, который состоялся 5 марта на турнире UFC 285, мексиканка победила Шевченко сабмишеном в четвертом раунде.

Бой Валентины Шевченко и&nbsp;Алексы Грассо. Шевченко побывала в нокдауне и не вернула пояс. Ничья в титульнике — Валентину ждет трилогия с Грассо?
Источник: MMA.Metaratings.ru
Алекса Грассо
Валентина Шевченко
Ирина Алексеева
UFC
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