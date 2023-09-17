Алексеева: «Шевченко и Грассо надо сделать четыре боя, чтобы выявить сильнейшую»

Российский боец легчайшего дивизиона UFC Ирина Алексеева предложила организовать Валентине Шевченко с Алексой Грассо четыре боя.

«Проблемы не у Валентины, просто соперницы стали сильнее, чем раньше. Она такая же, ничуть не хуже, просто появилась Грассо, бразильянка Сантос тоже доставила ей проблемы. Уровень дивизиона вырос, бои стали более конкурентоспособными. Надо сделать им третий бой. Сначала было поражение, теперь ничья, потом надо будет забрать бой. Тогда вообще можно четыре боя сделать, счет-то будет ничейным. А вот победитель четвертого боя стал бы настоящим чемпионом», — приводит слова Алексеевой MMA.Metaratings.ru.

Грассо и Шевченко на UFC Fight Night 227 в Лас-Вегасе не смогли выявить победителя, бой закончился вничью (48-47, 47-48, 47-47). В первом поединке, который состоялся 5 марта на турнире UFC 285, мексиканка победила Шевченко сабмишеном в четвертом раунде.