Алексеева: «Через три боя Копылов залетит в топ-5, таких нокаутов я не видела лет десять»

Сегодня, 10:54
Российский боец UFC Ирина Алексеева прокомментировала победу Романа Копылова над Джошем Фремдом на UFC Fight Night 227.
«Было понятно, что Рома выиграет. Соперник его ноунейм. Меня смутило только — почему он за две с половиной недели согласился выйти с Копыловым, который идет на серии из трех нокаутов. Рома яркий и зрелищный ударник. В предыдущем бою он выдал такой нокаут, которых я не видела лет десять. Я бы хотела, чтобы Роме и сейчас дали соперника из топ-15. Думаю, Рома скоро залетит в топ-5, через боя три», — приводит слова Алексеевой MMA.Metaratings.ru.
Копылов нокаутировал Джоша Фремда во втором раунде. На счету 32-летнего россиянина 12 побед и 2 поражения, у 29-летнего американца 11 побед при 5 поражениях.