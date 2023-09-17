Алексеева: «Через три боя Копылов залетит в топ-5, таких нокаутов я не видела лет десять»

Российский боец UFC Ирина Алексеева прокомментировала победу Романа Копылова над Джошем Фремдом на UFC Fight Night 227.

«Было понятно, что Рома выиграет. Соперник его ноунейм. Меня смутило только — почему он за две с половиной недели согласился выйти с Копыловым, который идет на серии из трех нокаутов. Рома яркий и зрелищный ударник. В предыдущем бою он выдал такой нокаут, которых я не видела лет десять. Я бы хотела, чтобы Роме и сейчас дали соперника из топ-15. Думаю, Рома скоро залетит в топ-5, через боя три», — приводит слова Алексеевой MMA.Metaratings.ru.

Копылов нокаутировал Джоша Фремда во втором раунде. На счету 32-летнего россиянина 12 побед и 2 поражения, у 29-летнего американца 11 побед при 5 поражениях.