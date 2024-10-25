Алексеева: «Уиттакер очень опасен для Хамзата»

Российский боец UFC Ирина Алексеева прокомментировала поединок Хамзата Чимаева и Роберта Уиттакера.

«Довольно неоднозначный бой. Уиттакер чаще дрался в последнее время, а Хамзат долгое время не выступал. Я видела, что Чимаев находится в хорошем настроении, но бывает так, что тебе плохо, но ты этого все равно никому не показываешь. Этот бой очень ждут. Уиттакер очень опасен для Хамзата, в первую очередь в стойке, хоть он и развит во всех аспектах.

Но я думаю, что если Хамзат будет действовать в своей манере и не будет давать Роберту бить, то он победит. У Уиттакера очень сильные удары, которые несут серьезную угрозу. Хамзату нужно стараться держаться на дальней дистанции и стягивать его в борьбу, потому что в поединке с Робертом в стойке есть большой риск упасть в нокдаун или нокаут», — приводит слова Алексеевой MMA.Metaratings.ru.

Бой Чимаева и Уиттакера состоится 26 октября и станет соглавным событием турнира UFC 308.