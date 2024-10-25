Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 11:50

Алексеева: «Уиттакер очень опасен для Хамзата»

Telegram Дзен

Российский боец UFC Ирина Алексеева прокомментировала поединок Хамзата Чимаева и Роберта Уиттакера. 

«Довольно неоднозначный бой. Уиттакер чаще дрался в последнее время, а Хамзат долгое время не выступал. Я видела, что Чимаев находится в хорошем настроении, но бывает так, что тебе плохо, но ты этого все равно никому не показываешь. Этот бой очень ждут. Уиттакер очень опасен для Хамзата, в первую очередь в стойке, хоть он и развит во всех аспектах. 

Но я думаю, что если Хамзат будет действовать в своей манере и не будет давать Роберту бить, то он победит. У Уиттакера очень сильные удары, которые несут серьезную угрозу. Хамзату нужно стараться держаться на дальней дистанции и стягивать его в борьбу, потому что в поединке с Робертом в стойке есть большой риск упасть в нокдаун или нокаут», — приводит слова Алексеевой MMA.Metaratings.ru. 

Бой Чимаева и Уиттакера состоится 26 октября и станет соглавным событием турнира UFC 308.

Источник: MMA.Metaratings.ru.
Роберт Уиттакер
Хамзат Чимаев
UFC

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Шарапова будет включена в Международный зал теннисной славы в 2025 году
Гаврилов предложил сыграть с командой кладбища, а бывший тренер «Спартака» нашел плюсы. Что случилось после того, как сборная России узнала своих будущих соперников
Турнир UFC 308 пройдет в Абу-Даби вечером 26 октября
Зеленский пренебрежительно высказался в адрес Генсека ООН
«Крах Украины — это крах всего коллективного Запада»
В России начали вводить в оборот новые купюры номиналом 5 тыс. рублей
Сегодня
Вчера
Неделя