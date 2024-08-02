Алексеева: «Надеюсь, Шара Буллет познакомит Олексийчука со своими вертушками»

Российский боец UFC Ирина Алексеева прокомментировала поединок Шарабутдина Магомедова и Михала Олексийчука на UFC on ABC 7.

«Я думаю, если Шара решил так скоро вернуться в октагон, значит он в себе уверен и соперник ему удобен. Он правильно делает, что ожидает от ударника и борьбы, так как лучше порой переоценить соперника, чем его недооценить. С Шарой многие будут бороться, и он это понимает. Я думаю, что у Шары Буллета все шансы победить, он довольно неплохо защищается от борьбы. И хотя его порой все-таки могут перевести, он всегда встает и бьет оппонента. Я видела, какие эффектные вертушки крутил Шара на открытой тренировке. Надеюсь, что он познакомит Олексийчука с ними и выиграет этот бой», — приводит слова Алексеевой MMA.Metaratings.ru.

Бой Магомедова и Олексийчука состоится 3 августа в Абу-Даби.

30-летний Шара Буллет имеет в активе 13 побед и ни одного поражения. На счету 29-летнего Михала Олексийчука 19 побед, восемь поражений и один бой, который был признан несостоявшимся.