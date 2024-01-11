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Сегодня, 18:25

Алексеева: «Для Царукяна бой с Оливейрой — последний шаг к реваншу с Махачевым»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский боец UFC Ирина Алексеева прокомментировала предстоящий поединок Армана Царукяна и Чарльза Оливейры.

«Я очень обрадовалась, когда узнала, что Царукян будет драться с Оливейрой, потому что он уже давным давно заслуживает мощного и хорошего боя с оппонентом из топ-5. У него была прекрасная победа над Дариушем, но все же Бенеил — это не тот уровень, на котором находятся Ислам Махачев, Дастин Порье, Джастин Гейджи и Чарльз Оливейра, Я вижу, что Арман стремится победить Ислама. Бой с Оливейрой будет для него последним шагом к реваншу с Махачевым, поэтому он будет безмерно заряжен на бой. Я вижу фаворитом Царукяна даже не из-за спортивного голода, а из-за желания быть сильнейшим. Он хороший боец и заслуживает титульного боя своими яркими выступлениями», — приводит слова Алексеевой MMA.Metaratings.ru.

Претендентский поединок Царукяна и Оливейры состоится 14 апреля в турнире UFC 300. Победитель получит титульный бой.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Арман Царукян
Ирина Алексеева
Чарльз Оливейра
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