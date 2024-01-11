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Сегодня, 18:47

Алексеева: «Гейджи — не конкурент для Махачева»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский боец UFC Ирина Алексеева прокомментировала предстоящий поединок Ислама Махачева и Джастина Гейджи.

«Ожидаемый бой, потому что последние поединки Ислама и Гейджи были феноменальные. Это противостояние должно быть произойти. Исход боя предугадать довольно трудно, потому что Гейджи — опасный нокаутер, но Ислам не уступает ему в стойке. А вот борцовские навыки Махачева лучше. Джастин может попасться на удушающий. Но все же было бы интересней посмотреть бой Ислама с Арманом Царукяном. Потому что Гейджи, Чарльз Оливейра и Дастин Порье — уже не конкуренты для Ислама. Многие считали настоящим конкурентом Александра Волкановски после их первого боя с Махачевым, но реванш дал все ответы», — приводит слова Алексеевой MMA.Metaratings.ru.

Ранее Махачев объявил, что 8 июня проведет поединок против американца Джастина Гейджи, а также в ноябре готов встретиться с победителем боя Чарльз Оливейра — Арман Царукян.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Джастин Гейджи
Ирина Алексеева
Ислам Махачев
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Алексеева: «Для Царукяна бой с Оливейрой — последний шаг к реваншу с Махачевым»