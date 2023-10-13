Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 12:14

Ирина Алексеева: «Милохину нужно сначала помахаться со мной»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Российский боец UFC Ирина Алексеева сказала, что готова подраться с тиктокером Даней Милохиным.

Ранее блогер заявил, что хочет провести поединок с братом экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, не уточнив при этом, с каким конкретно.

«Ему надо сначала выйти помахаться со мной, прежде чем смотреть на этих ребят. Осилит он меня или нет — он же еще ребенок, в 21 год надо выступать по любителям. Думаю, я ему накостыляю, хотя не обладаю какой-то сверхтехникой. Это чисто хайп, он знал, что надо делать, — красавчик, молодец, творческая личность. О нем снова говорят, все четко. Если захочет, пусть купит мне билеты в Абу-Даби или сам приезжает в Екатеринбург. Поспаррингуем, научу его правильно двигаться в этой сфере», — приводит слова Алексеевой «РБ Спорт».

Даня Милохин и&nbsp;Хабиб Нурмагомедов. «Хочу дать люлей брату Хабиба. Буду весь в розовом». Блогер Даня Милохин собрался дебютировать в ММА

Источник: РБ Спорт
Ирина Алексеева
Хабиб Нурмагомедов
2
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Турниры БРИКС — не фантастика. Молодежная сборная России начала бразильское турне
Парагвайский футболист плюнул в Месси во время матча с Аргентиной
Армия Израиля рассказала об укрытии боевиков ХАМАС под домами жителей Газы
Байдена обвинили в сокрытии масштабов коррупции на Украине
Кнайсль предупредила о долгих последствиях наземной операции в Газе
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Саид Нурмагомедов — Мартинес: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Джон Джонс — Сирил Ган: видеообзор боя UFC 285
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алискеров не исключил победы Фергюсона над Пимблеттом

Боец UFC Алексеева: «В детстве я обожала Плющенко. Сейчас мне нравятся Трусова и Алиев»