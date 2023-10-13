Ирина Алексеева: «Милохину нужно сначала помахаться со мной»

Российский боец UFC Ирина Алексеева сказала, что готова подраться с тиктокером Даней Милохиным.

Ранее блогер заявил, что хочет провести поединок с братом экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, не уточнив при этом, с каким конкретно.

«Ему надо сначала выйти помахаться со мной, прежде чем смотреть на этих ребят. Осилит он меня или нет — он же еще ребенок, в 21 год надо выступать по любителям. Думаю, я ему накостыляю, хотя не обладаю какой-то сверхтехникой. Это чисто хайп, он знал, что надо делать, — красавчик, молодец, творческая личность. О нем снова говорят, все четко. Если захочет, пусть купит мне билеты в Абу-Даби или сам приезжает в Екатеринбург. Поспаррингуем, научу его правильно двигаться в этой сфере», — приводит слова Алексеевой «РБ Спорт».