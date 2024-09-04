Алексеева: «Шара Буллет накормит Петросяна ударами и потом схавает его»

Боец UFC Ирина Алексеева (5-2) уверена, что Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов (15-0) уверенно победит Армена Петросяна (9-3).

«Конечно, мы хотим видеть Шару уже в поединках с топовыми и рейтинговыми оппонентами, но в UFC соперников не выбирают. Кого дали, того и дали. Да, с Петросяном они примерно равны по мастерству, но Шара прогрессирует с каждым боем, и поэтому, я думаю, он одержит победу, как и в поединке с Михалом Олексийчуком.

Начнет в первых двух раундах избивать соперника и надоедать ему своими ударами. Я думаю, он «накормит» Петросяна ударами и потом схавает его. Это классика от Шары. Он так во многих боях делал. Он или нокаутирует Армена в заключительном раунде, или заберет победу единогласным решением судей. Учитывая, какое количество ударов он наносит за раунд, он должен будет перебить Петросяна. А в борьбе мы знаем, что Магомедов хорошо защищается. Считаю, мы увидим бой в стойке. Буду болеть за Шару и надеяться на его победу нокаутом», — сказала Алексеева MMA.Metaratings.ru.

Магомедов подерется с Петросяном 26 октября на UFC 308 в Абу-Даби, ОАЭ.