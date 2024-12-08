Irish Mirror: Макгрегор может покинуть Ирландию из-за признания виновным в изнасиловании

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор может покинуть Ирландию из-за вердикта суда, признавшего его виновным в изнасиловании, сообщает Irish Mirror.

По информации источника, который ссылается на приближенного к бойцу человека, Макгрегор считает, что его предали в родной стране. Из-за вердикта суда он потерпел многочисленные коммерческие убытки. Он собирается обжаловать приговор и может переехать в США.

Ирландский суд 22 ноября признал 36-летнего бойца виновным в изнасиловании, произошедшем 9 декабря 2018 года. Суд принял сторону потерпевшей Никиты Хэнд и постановил выплатить ей почти 250 тысяч евро.

Получил штраф вместо тюремного срока. Макгрегора признали виновным по делу об изнасиловании