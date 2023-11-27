Ирландская полиция проводит расследование в отношении Конора Макгрегора

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) за последние несколько дней опубликовал в соцсети X сообщения о том, что не оправдывает беспорядки в Ирландии, но призывает к «переменам».

«Поверьте, я гораздо более тактичен, и у меня есть поддержка. В Ирландии произойдут перемены, помяните мое слово. Необходимые перемены», — писал Макгрегор.

Он также перечислил ряд преступлений, якобы совершенных иммигрантами против ирландских граждан, и предупредил, что если правительство «не предпримет в ближайшее время план действий по обеспечению безопасности Ирландии, то это сделает он».

Сообщается, что именно эти сообщения оцениваются ирландской полицией в рамках расследования распространения в интернете языка вражды.

23 ноября в ирландской столице произошли самые жестокие за последние десятилетия беспорядки, когда антимигрантские толпы разгромили магазины и сожгли полицейские машины в центре Дублина всего через несколько часов после того, как трое детей и работник детского сада были ранены в результате нападения с ножом.

Полиция заявила, что беспорядки начались после того, как на основе материалов, распространяемых в интернете, были выдвинуты «ненавистные предположения» о личности нападавшего с ножом, и связала их с «безумной хулиганской группировкой, руководствующейся ультраправой идеологией». Их ярость подогревалась неподтвержденными сообщениями о том, что человек, напавший на детей, был выходцем из Алжира.