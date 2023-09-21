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Сегодня, 09:34

Иржи Прохазка подерется с Алексом Перейрой за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе

Давид Хачатрян
Алекс Перейра.
Фото Global Look Press
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Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка (29-3) встретится с экс-чемпионом в среднем весе Алексом Перейрой (8-2) 11 ноября на турнире UFC 295 на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США.

Бой пройдет за титул чемпиона в полутяжелом весе. Об этом сообщил Дана Уайт.

Прохазка в конце 2022-го года выбыл из-за тяжелой травмы плеча. Из-за этого он отказался от титула чемпиона.

Перейра в последнем поединке победил Яна Блаховича (29-10) раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28). Бой стал со-главным событием вечера на турнире UFC 291, который прошел 29 июля в Солт-Лейк-Сити, США.

Алекс Перейра
Иржи Прохазка
UFC
ММА
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