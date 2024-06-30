Иржи Прохазка прокомментировал досрочное поражение от Алекса Перейры на UFC 303

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Чешский боец смешанных единоборств Иржи Прохазка прокомментировал досрочное поражение от бразильца Алекса Перейры на турнире UFC 303.
«Всем привет, спасибо за вашу поддержку. Я хочу поблагодарить Алекса за бой. Он был великолепен. И единственное, о чем я думаю, это о том, что мне нужно совершенствоваться или завершить карьеру. Спасибо вам всем за вашу поддержку», — сказал Иржи в видео, опубликованном в социальных сетях.
Прохазка уступил Перейре в начале второго раунда. На его счету 36 боев в ММА, в которых он одержал 30 побед, пять раз проиграл и еще один поединок завершился вничью.