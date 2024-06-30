Иржи Прохазка прокомментировал досрочное поражение от Алекса Перейры на UFC 303

Чешский боец смешанных единоборств Иржи Прохазка прокомментировал досрочное поражение от бразильца Алекса Перейры на турнире UFC 303.

«Всем привет, спасибо за вашу поддержку. Я хочу поблагодарить Алекса за бой. Он был великолепен. И единственное, о чем я думаю, это о том, что мне нужно совершенствоваться или завершить карьеру. Спасибо вам всем за вашу поддержку», — сказал Иржи в видео, опубликованном в социальных сетях.

Прохазка уступил Перейре в начале второго раунда. На его счету 36 боев в ММА, в которых он одержал 30 побед, пять раз проиграл и еще один поединок завершился вничью.