Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

13 января, 23:00

Иржи Прохазка против Джамала Хилла: во сколько начнется бой UFC 311

Иржи Прохазка проведет поединок против Джамала Хилла на UFC 311 19 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Иржи Прохазка.
Фото Getty Images
Telegram Дзен

Чешский боец Иржи Прохазка проведет поединок в полутяжелом весе против американца Джамала Хилла на UFC 311 в ночь с 18 на 19 января. Начала боя — после 6.00 по московскому времени. Вечер ММА состоится на спортивной арене Intuit Dome в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).

Рекорд 32-летнего Прохазки в ММА — 36-30-5-1. Последний раз чех выходил в октагон на UFC 303. Тогда Иржи проиграл Алексу Перейре техническим нокаутом.

Профессиональный рекорд 33-летнего Хилла — 15-12-2. В предыдущем поединке на UFC 300 тоже проиграл Алексу Перейре нокаутом.

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта

UFC 311
Джамал Хилл
Иржи Прохазка
UFC
ММА
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Мужчина с ножом напал на людей в аэропорту Красноярска
Братья Бе растянули флаг Украины на церемонии награждения в Оберхофе
Матвиенко заявила об обеспокоенности РФ из-за заявлений Трампа о Гренландии
«Бой Емельяненко - Фьюри соберет полные «Лужники». Промоутер Хрюнов — о завершении карьеры Тайсоном Фьюри
Мировая экономика пострадала от санкций против России. Что пишут СМИ
Биография Ника Кирьоса: жизнь и спортивная карьера австралийского теннисиста
Материалы сюжета Ислам Махачев vs Арман Царукян и Умар Нурмагомедов vs Мераб Двалишвили: два титульных боя UFC 311
Тагир Уланбеков против Клейтона Карпентера: во сколько начнется бой UFC 311
Бадаев — о реванше Махачева и Царукяна: «Исламу предстоит один из самых тяжелых поединков»
«Бабушкины пирожки ты легко побьешь». Что говорили друг о друге Махачев и Царукян
UFC 311: какие бои в главном карде турнира
UFC 311: когда пройдет турнир Махачев vs Царукян и Умар Нурмагомедов vs Двалишвили
Махачев: «Моей мечтой было сразиться с Фергюсоном»
Сегодня
Вчера
Неделя