21 октября, в субботу, в Абу-Даби (ОАЭ) на арене Etihad Arena в главном бою UFC 294 Ислам Махачев подерется с Алексом Волкановски. Поединок за титул чемпиона UFC в легком весе начнется не ранее 22.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию всего турнира UFC 294.

Трансляцию основного карда бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Турнир в полном объеме смотрите на телеканале «Матч Боец!» и сайте sportbox. Также следить за всеми боями можно на официальной платформе промоушена — UFC Fight Pass по платной подписке.

Изначально соперником россиянина должен был стать бразилец Чарльз Оливейра, но он снялся из-за травмы глаза.

12 февраля 2023 года Махачев и Волкановски встречались на турнире UFC 284. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей.

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта